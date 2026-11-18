Защитник сборной Казахстана Багдат Каиров покинул "Актобе" после истечения срока контракта, передают Vesti.kz.

Каиров завершил выступления за "Актобе"

В клубе поблагодарили 33-летнего воспитанника местной футбольной школы за выступления и напомнили о его карьере.

"Мы прощаемся с воспитанником футбольной школы "Актобе" и капитаном нашей команды Багдатом Каировым в связи с истечением срока его контракта. После выпуска из местной футбольной школы Багдат продолжил профессиональную карьеру в "Каспии", выступавшем в Первой лиге. В 2015–2016 годах он играл за "Актобе" и стал одним из основных футболистов команды. Позже выступал за "Кайсар", "Ордабасы" и "Тобол". В 2024 году Багдат вернулся в родной клуб. В этом сезоне наш капитан провел восемь матчей", — пишет пресс-служба "Актобе".

Статистика Каирова в клубе

В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) Каиров принял участие в восьми встречах.

Всего за "Актобе" защитник провёл 160 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. В 2024 году вместе с командой он стал обладателем Кубка Казахстана.