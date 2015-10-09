"Актобе" официально решил судьбу легионера

23-летний гвинейский полузащитник Амаду Думбия покинул "Актобе" по взаимному согласию сторон, передают Vesti.kz.
Думбия присоединился к команде перед сезоном 2024 года и с тех пор провёл 47 матчей во всех соревнованиях, забив два гола и отдав шесть результативных передач. В составе "Актобе" он выиграл Кубок Казахстана и стал бронзовым призёром чемпионата.
Ранее в "Актобе" приняли решение по трансферу защитника за 418 миллионов. Также стало известно, что ещё один украинец едет в казахстанский клуб, а экс-игрок "Барселоны" сделал заявление и поставил точку по трансферу в "Актобе".
