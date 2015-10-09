Ещё один украинец едет в "Актобе". Он не играл полгода и оказался не нужен "Шахтёру"

"Актобе" близок к подписанию украинского полузащитника Дмитрия Топалова, который является воспитанником донецкого "Шахтёра". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьере игрока и его возможном будущем в стане "красно-белых".

Топалов прошёл через большинство юношеских и молодёжных команд "Шахтёра". Он котировался, как один из самых талантливых игроков поколения и регулярно выступал за молодежную сборную Украины (15 матчей, 3 гола).

Но заиграть в основной команде "Шахтёру" ему не удалось. Самый удачный, с точки зрения количества игр, сезон за украинский топ-клуб он провёл в кампании 2022/23. Это период начала военных действий в Украине и как известно, тогда большинство украинских клубов потеряли своих легионеров и в связи с этим были востребованы местные игроки.

Но в арендах у Топалова все складывалось относительно неплохо. Он был крепким игроком основной обоймы "Мариуполя", а затем играл в "Колосе" и ЛНЗ.

К 27 годам Дмитрий поиграл на разных позициях - на левом и правом флангах полузащиты, а также в качестве левого латераля. С точки зрения статистики, нельзя сказать, что это игрок, который решает эпизоды, но это определенно обученный фланговый футболист, способный четко исполнять тактическое задание.

Летом прошлого года Топалов вернулся в "Шахтёр" после очередной аренды, но его, грубо говоря, сразу же зачехлил главный тренер Арда Туран. Так Дмитрий остался без игровой практики на полгода, а этой зимой у него закончился контракт с родным клубом.

СМИ сватали Топалова в Казахстан еще в начале января. По слухам, его предлагали нескольким клубам, но подписал его именно "Актобе". В этом прослеживается тенденция. Ранее в клуб перешёл другой украинец Иван Ордец. Кроме того, возникала информация о том, что самый влиятельный агент Украины Вадим Шаблий будет приближен к "Актобе" и некоторые его клиенты переедут на запад Казахстана. Топалов как раз является клиентом компании, которую возглавляет Шаблий.

Со спортивный точки зрения трансфер пока противоречивый. Да, игрок с отличной школой, подавал большие надежды, но к 27 годам, даже по меркам Украины, он не построил заметную карьеру. В "Актобе" его, возможно, видят не как атакующего игрока, а как латераля на левый фланг, поскольку позиции в атаке сейчас выглядят достаточно конкурентными.

Фото: ФК "Шахтер"©

