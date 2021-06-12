"Актобе" обыграл "Атырау" и одержал первую победу после прихода Масудова

Футболисты "Актобе" одержали победу над "Атырау" в матче 15-го тура чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Актобе и завершилась минимальной победой хозяев. Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий "красно-белых" Боян Дубайич.

Тем самым "Актобе" прервал серию из трех поражений, команда с 16 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице КПЛ. "Атырау" (21) идет шестым.

Для "красно-белых" это первая победа после прихода Вахида Масудова.

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