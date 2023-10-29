"Актобе" не смог победить в матче КПЛ с тремя пенальти

"Актобе" в заключительном матче КПЛ-2023 сыграл вничью с "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

Матч в Актобе завершился со счетом 2:2. На шестой минуте Шина вывел "красно-белых" вперед. Это был единственный гол, забитый с игры в этой встрече.

На 32-й и 38-й минуте Анес Рушевич оформил дубль. В обоих случаях игрок "Жетысу" отличился с пенальти.

В начале второго тайма Максим Самородов, реализовав одиннадцатиметровый, установил окончательный счет - 2:2.

"Актобе" набрал 50 очков и завершил КПЛ-2023 на третьем месте. У "Жетысу" 29 очков и 11 место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58 2 Астана 26 16 5 5 36-24 53 3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50 4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44 5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39 6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36 7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34 8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34 9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29 10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29 11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29 12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27 13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20 14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →