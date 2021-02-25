"Актобе" лишился нового вратаря из-за команды Зайнутдинова

Переход российского вратаря Ивана Коновалова в "Актобе" сорвался из-за коронавируса голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщает Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"Актобе" нашел нового вратаря в РПЛ

Отмечается, что совсем недавно Коновалов побывал на просмотре в "Урале", но не подошел им. И должен был ехать в расположение "красно-белых".

Но основной кипер "Урала" Илья Помазун принадлежит ЦСКА. В условиях арендного соглашения есть пункт, согласно которому "армейцы" могут вернуть его к себе в любой момент. А тут сразу два вратаря команды Зайнутдинова сдали положительный тест на коронавирус, в результате чего Помазун возвратился в стан московского клуба.

Таким образом, "Урал" оказался без основного голкипера. Завтра в России закрывается трансферное окно, искать нового вратаря у команды из Екатеринбурга нет времени. Поэтому ее руководство вернулось к кандидатуре Коновалова. И россиянин, естественно, решил принять предложение из РПЛ, а "Актобе" вынужден вновь искать нового кипера.

Отметим, что новый сезон в КПЛ стартует в марте. Первый тур будет разбит на два дня. "Актобе" сыграет с "Каспием" 14-го числа. С полным календарем игр на 2021 год можно ознакомиться здесь.