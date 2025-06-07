"Актобе" хочет подписать нападающего из Украины

"Актобе" рассматривает возможность расставания с нападающим Джордже Ивковичем и еще нашел ему замену, передают Vesti.kz.

По информации Kazakh_football_inside, руководство клуба намерено закрыть атакующую позицию за счет нападающего сборной Нигера Дэниэла Сосы, который должен присоединиться к команде в июле после перехода из украинского "Кривбасса".

Ивкович пополнил состав "Актобе" в феврале 2025 года. Его контракт действует до конца текущего года. В сезоне-2025 форвард провёл 10 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.