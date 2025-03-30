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"Актобе" догнал "Кайрат" после разгрома в КПЛ-2025

©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" нанес поражение "Атырау" в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Западное дерби в Атырау завершилось разгромным счетом 4:0 в пользу гостей. "Красно-белые" уже на седьмой минуте вышли вперед благодаря голу Уче Агбо.


На 38-й минуте Гильерме де Мораис отправил мяч в собственные ворота.

Третий гол в этой встрече был забит на 68-й минуте, когда Джордже Ивкович замкнул прострел Еркебулана Сейдахмета.


А, точку в игре на 89-й минуте поставил Дархан Бердибек.


Таким образом, "Актобе" набрал семь очков и настиг "Кайрат" на вершине турнирной таблицы. "Атырау" набрал три балла и занимает восьмое место.

В следующем туре, "Актобе" 5 апреля примет "Кайсар", а "Атырау" 6 апреля сыграет дома с "Кайратом". 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
3 Астана 2 1 1 0 3-1 4
4 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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