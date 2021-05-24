"Акжайык" потерпел неожиданное поражение и не смог сместить "Кайрат" с третьего места КПЛ

Уральцы оступились и идут четвертыми.

Фото: ФК "Акжайык"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
Вчера 21:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 13
Акжайык - Каспий 0:3

Голы: Сали, 36 (0:1) ; Караев, 67 (0:2) ; Сахалбаев, 94 (0:3)

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Турнирная таблица

"Акжайык" потерпел поражение в матче 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уральский клуб, один из лидеров турнира, на домашней арене принимал "Каспий", плетущийся во второй половине турнирной таблицы, и проиграл. 

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Сначала счет на 37-й минуте открыл Уаджди Сали. На 68-й закрепил успех "Каспия" Давид Караев. А окончательный счет был установлен уже в добавленное к матчу время - отличился вышедший на замену Руслан Сахалбаев.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

Потеряв очки, "Акжайык" не смог вернуть себе третью строчку в КПЛ и сместить "Кайрат", оставшись на четвертом месте. "Каспий" же поднялся сразу на пятую строчку. На первом и втором местах идут "Астана" и "Тобол" соответственно. 

Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

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Метки:
Акжайык ФК Каспий КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
1
Вчера 21:54
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