"Акжайык" потерпел неожиданное поражение и не смог сместить "Кайрат" с третьего места КПЛ

"Акжайык" потерпел поражение в матче 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уральский клуб, один из лидеров турнира, на домашней арене принимал "Каспий", плетущийся во второй половине турнирной таблицы, и проиграл.
Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Сначала счет на 37-й минуте открыл Уаджди Сали. На 68-й закрепил успех "Каспия" Давид Караев. А окончательный счет был установлен уже в добавленное к матчу время - отличился вышедший на замену Руслан Сахалбаев.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.
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