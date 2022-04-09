"Акжайык" после сенсации одержал первую победу в КПЛ-2022

©ФК "Акжайык"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:55
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 5
Атырау - Акжайык 0:1

Голы: Омиртаев, 37 (0:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

"Акжайык" одержал гостевую победу над "Атырау" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала для команды первой в новом сезоне.

Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором гола, который для "Акжайыка" также является первым забитым в КПЛ-2022, стал Оралхан Омиртаев на 37-й минуте.

Отметим, что в предыдущем туре клуб из Уральска, который идет в числе аутсайдеров, сенсационно сыграл в нулевую ничью с "Кайратом", а до этого потерпел два поражения.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Атырау ФК Акжайык ФК КПЛ


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 16:55
© 2008 - 2022 ТОО «EML»