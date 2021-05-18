"Акжайык" после победы над "Кайратом" обыграл дебютанта КПЛ и закрепился на третьем месте

"Акжайык" одержал победу над "Тураном", проводящим дебютный сезон в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча 12-го тура прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Автором обоих мячей стал украинский форвард уральского клуба Николай Ковталюк. Сначала он отличился на 71-й минуте с игры, а затем на 75-й забил пенальти.
С подробной статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.
Отметим, что сегодня, 18 мая, в рамках первого игрового дня 12-го тура также "Кайрат" играет дома с "Актобе", а "Астана" - на выезде "Кайсаром". Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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