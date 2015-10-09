"Ахмат" объявил решение по Самородову и Кенжебеку на матч со "Спартаком"

Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч 25-го тура РПЛ-2025/26 против московского "Спартака", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Москве и начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Форвард сборной Казахстана Максим Самородов начнет встречу в стартовом составе "Ахмата". А его одноклубник Галымжан Кенжебек, также выступающий в сборной Казахстана оказался в числе запасных.

Состав "Ахмата":

Ульянов, Цаке, Богосавац, Заремохазабиех, Сидоров, Жемалетдинов, Касинтура, Пряхин, Мансилья, Самородов, Мелкадзе.

После 24-х туров "Ахмат" набрал 31 очко и идет на девятом месте. У "Спартака" 42 балла и шестая строчка в таблице РПЛ.

