Экс-форвард "Тобола" Сенин Себаи до конца сезона-2021/22 остается в "Ахмате" и пока не планирует возвращаться в КПЛ, сообщил Metaratings.ru агент футболиста Дмитрий Селюк.

Ранее появилась информация, что 28-летний легионер может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. В частности, речь шла о переходе в "Туран".

"До конца сезона Себаи точно останется в "Ахмате". Он только пришел в "Ахмат", адаптировался совсем недавно и готов приносить пользу клубу. Уходить зимой, спустя пару месяцев после его прихода, неправильно. В конце сезона будем разговаривать насчет его будущего", - сказал Селюк.

Себаи выступает за "Ахмат" с сентября 2021 года. В составе грозненской команды он провел 11 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

В составе "Тобола" ивуариец выступал в сезонах 2019 и 2020 годов. Себаи провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал пять ассистов.