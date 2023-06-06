Агент Алыкулова высказался о его будущем в Казахстане

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:02
©ФК "Кайрат"

Бывший полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов по-прежнему находится в статусе свободного агента. На днях возник слух об интересе к нему со стороны "Атырау". В беседе с корреспондентом Vesti.kz представитель игрока Владимир Осипов высказался, реален ли такой вариант. 

"Ни с тренером, ни с руководством "Атырау" мы не общались, хотя не скрою факт того, что главному тренеру команды Виталию Жуковскому нравится Алыкулов. Правда ли, что игрок не планирует возвращаться в КПЛ? В целом да, Казахстан стараемся не рассматривать", - заявил Осипов.

Напомним, что Алыкулов покинул "Кайрат" 11 мая. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации игроком клубу.

Вингер провел шесть матчей за "Кайрат" в нынешнем чемпионате Казахстана, забил один гол и отдал  результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 600 тысяч евро.

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Алыкулов Гулжигит КПЛ Атырау ФК Кайрат ФК

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