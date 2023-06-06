Агент Алыкулова высказался о его будущем в Казахстане

Бывший полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов по-прежнему находится в статусе свободного агента. На днях возник слух об интересе к нему со стороны "Атырау". В беседе с корреспондентом Vesti.kz представитель игрока Владимир Осипов высказался, реален ли такой вариант.
"Ни с тренером, ни с руководством "Атырау" мы не общались, хотя не скрою факт того, что главному тренеру команды Виталию Жуковскому нравится Алыкулов. Правда ли, что игрок не планирует возвращаться в КПЛ? В целом да, Казахстан стараемся не рассматривать", - заявил Осипов.
Напомним, что Алыкулов покинул "Кайрат" 11 мая. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации игроком клубу.
Вингер провел шесть матчей за "Кайрат" в нынешнем чемпионате Казахстана, забил один гол и отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 600 тысяч евро.