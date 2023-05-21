"Адиев дал энергию". Астанов рассказал о победном голе "Кызыл-Жару" и возвращении в сборную

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:45
©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов стал героем центрального матча десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Его гол на последних секундах домашней встречи с "Кызыл-Жаром" стал победным для столичных (3:2). В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о своих эмоциях от гола и желании вернуться в сборную Казахстана.

В матче за лидерство в турнирной таблице Астанов, сегодня празднующий свой 23-й день рождения, появился на поле на 61-й минуте. Победный мяч он забил на 98-й минуте встречи, установив окончательный результат на табло. 

- Поздравляю с победой! Действительно трудовая победа, и ты забил на последних секундах, принеся команде три очка. Какие ощущения?

- Считаю, что эмоции не передать словами. На характере вырвали победу. Не знаю, что насчет перебитого пенальти - надо смотреть. Я рад, что мы добились победы. Поздравляю всех болельщиков! Думаю, все рады. Будем готовиться к следующему матчу.

- Понятно, что любому амбициозному игроку хочется почаще выходить в стартовом составе. Но какие чувства у тебя после таких перформансов, когда ты, выходя на замену, приносишь команде героическую победу?

- Не знаю. Я на каждый матч выхожу помогать команде, стараться делать это своими результативными действиями. Самое главное - это победа команды. Остальное, я думаю, придет.

- Не знаю, в курсе ли ты, но за матчем внимательно наблюдал главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев. Была ли у тебя в связи с этим дополнительная мотивация проявить себя как можно лучше?

- Я на каждый матч выхожу с особенным настроем. Конечно же, присутствие Мусаевича дало еще больше энергии, чтобы я показал себя, доказал, что я готов вернуться в сборную, чтобы помочь. Я очень хочу этого.

Отметим, что Астанов перебрался в "Астану" в начале текущего сезона, покинув стан родного "Ордабасы". В десяти матчах за новую команду он забил четыре мяча и отметился одним ассистом. 

Что касается сборной, то следующие матчи отборочного цикла чемпионата Европы пройдут в июне, а в марте Астанов не попал в окончательный список национальной команды. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Футбол КПЛ Астана ФК Кызыл-Жар СК Сборная РК по футболу Адиев Магомед Казахстан Чемпионат Европы по футболу

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