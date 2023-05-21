"Адиев дал энергию". Астанов рассказал о победном голе "Кызыл-Жару" и возвращении в сборную

Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов стал героем центрального матча десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Его гол на последних секундах домашней встречи с "Кызыл-Жаром" стал победным для столичных (3:2). В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о своих эмоциях от гола и желании вернуться в сборную Казахстана.
В матче за лидерство в турнирной таблице Астанов, сегодня празднующий свой 23-й день рождения, появился на поле на 61-й минуте. Победный мяч он забил на 98-й минуте встречи, установив окончательный результат на табло.
- Поздравляю с победой! Действительно трудовая победа, и ты забил на последних секундах, принеся команде три очка. Какие ощущения?
- Считаю, что эмоции не передать словами. На характере вырвали победу. Не знаю, что насчет перебитого пенальти - надо смотреть. Я рад, что мы добились победы. Поздравляю всех болельщиков! Думаю, все рады. Будем готовиться к следующему матчу.
- Понятно, что любому амбициозному игроку хочется почаще выходить в стартовом составе. Но какие чувства у тебя после таких перформансов, когда ты, выходя на замену, приносишь команде героическую победу?
- Не знаю. Я на каждый матч выхожу помогать команде, стараться делать это своими результативными действиями. Самое главное - это победа команды. Остальное, я думаю, придет.
- Не знаю, в курсе ли ты, но за матчем внимательно наблюдал главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев. Была ли у тебя в связи с этим дополнительная мотивация проявить себя как можно лучше?
- Я на каждый матч выхожу с особенным настроем. Конечно же, присутствие Мусаевича дало еще больше энергии, чтобы я показал себя, доказал, что я готов вернуться в сборную, чтобы помочь. Я очень хочу этого.
Отметим, что Астанов перебрался в "Астану" в начале текущего сезона, покинув стан родного "Ордабасы". В десяти матчах за новую команду он забил четыре мяча и отметился одним ассистом.
Что касается сборной, то следующие матчи отборочного цикла чемпионата Европы пройдут в июне, а в марте Астанов не попал в окончательный список национальной команды.