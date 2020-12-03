Вернулись в игру и победили. Топ-5 самых эффектных камбэков КПЛ-2020

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Вернулись в игру и победили. Топ-5 самых эффектных камбэков КПЛ-2020

Они проявили характер.

Вернулись в игру и победили. Топ-5 самых эффектных камбэков КПЛ-2020
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1

В КПЛ-2020 было несколько матчей с лихо закрученным сюжетом, о которых будут говорить еще долго. Корреспондент Vesti.kz вспомнил самые яркие камбэки прошедшего чемпионата.

"Жетысу" - "Ордабасы" 2:3


"Жетысу" стал одним из тех клубов, на счету которого и героические победы в казалось бы проигранных матчах, и курьезные поражения. В четвертом туре, когда премьер-лига перебралась в локацию Алматы - Талгар, талдыкорганцы непостижимым образом уступили "Ордабасы". 

В первом тайме "Жетысу", благодаря голам Педру Эуженио и Мартина Тошева, обеспечил себе комфортное преимущество. Но Александр Симчевич, Сергей Хижниченко и Жоао Пауло сделали кошмарным вечер для клуба из Алматинской области.



"Кайрат" - "Кайсар" 2:1

"Кайрат" шел к своему третьему чемпионству не только посредством эффектных и безоговорочных побед. Были у алматинцев и такие матчи, как с "Кайсаром" в рамках восьмого тура. Кызылординцы под конец первого тайма вышли вперед после гола Элгуджи Лобжанидзе. Вернул алматицев в игру Айбол Абикен, отличившийся на 72-й минуте. А победу "Кайрату" принес мяч Адеринсолы Эсеолы, забитый уже в дополнительное время.



"Жетысу" - "Шахтер" 3:2

В матче десятого тура с "Шахтером" казалось, что "Жетысу" потерпит поражение - к 70-й минуте "горняки", благодаря мячам Руслана Мингазова и Абделя Ламанжа, вели 2:0. Однако дубль Айбара Жаксылыкова позволил восстановить равновесие, а гол Эуженио на 84-й минуте принес талдыкорганцам победу.



"Астана" - "Каспий" 1:2

В матче 12-го тура состоялась, пожалуй, главная сенсация прошедшего сезона. "Астана", находясь пусть и не в лучшем психологическом состоянии, казалось, не должна была испытать проблем в противостоянии с "Каспием", который тогда замыкал турнирную таблицу. Гол Рунара Мар Сигурьонссона, забитый на 37-й минуте, вполне подтверждал класс и притязания на успех столичного клуба. Но Биллал Себаихи на 71-й минуте сравнял счет, а на 75-й Максим Марусич принес актаусцам неожиданную, но заслуженную победу.



"Жетысу" - "Кайрат" 2:4

Этот матч, сыгранный в 13-м туре, мог стать кошмаром для "Кайрата". Для начала Абикен на шестой минуте сотворил "привоз", после которого отличился Эуженио. На 17-й минуте Гафуржан Суюмбаев пасом назад переиграл вратаря своей команды Стаса Покатилова, после чего счет в пользу "Жетысу" удвоился.

Впрочем, дубль Абата Аймбетова позволил алматинцам к 56-й минуте ликвидировать преимущество талдыкорганцев. На 75-й минуте центральный защитник Денис Поляков впервые в матче вывел "Кайрат" вперед, а на 94-й минуте окончательный счет установил молодой игрок алматинцев Данияр Усенов.

О том, что "Кайрат" имеет приличный запас прочности, говорят и два пенальти, которые не реализовали Вагнер Лав и Эсеола - так поражение "Жетысу" вовсе могло стать разгромным.



Напомним, по итогам этого сезона "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" спустя 12 лет завоевал серебряные награды, а "Астана" впервые в свой истории стала обладателем бронзовых медалей. Кроме того, "Шахтер" первый раз с 2014 года сыграет в еврокубках. Клуб занял четвертое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2020 Жетысу ФК Ордабасы ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Астана ФК Каспий Лав Вагнер Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:36
Футбол

Польский хавбек попрощался с "Кайратом"
Сегодня
21:33
Футбол

Названа символическая сборная последнего тура КПЛ-2020
Сегодня
20:50
Футбол

Вернулись в игру и победили. Топ-5 самых эффектных камбэков КПЛ-2020
Сегодня
19:56
Футбол

Лидер из академии "Ливерпуля", новый вратарь для сборной, рациональность Никитенко. "Тараз" - итоги сезона КПЛ-2020
Сегодня
19:03
Футбол

Сомнительное лидерство одних и уникальность других. Какие клубы больше всего получали красные карточки в КПЛ-2020
Сегодня
18:26
Футбол

Полузащитник "Астаны" решил уехать в российский клуб
Сегодня
17:02
Футбол

"Тоттенхэм", "Сосьедад", "Спортинг" и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?
Сегодня
16:34
Футбол

Плацдарм для молодых, хаотичная селекция, вратарь из "Локомотива". "Кызыл-Жар" - итоги сезона КПЛ-2020
Сегодня
10:50
Футбол

Пообещали, но затем обманули? Капитан "Тобола" рассказал правду про премиальные за второе место в КПЛ
Сегодня
10:20
Футбол

"Кайрат" объявил об уходе легионера и своего воспитанника
Сегодня
00:10
Футбол

"Уровень чемпионата упал". Эксперт подвел итоги КПЛ-2020
Вчера
23:50
Футбол

Дебютант еврокубков от Казахстана начал переговоры о продлении контрактов с лидерами команды
Вчера
21:41
Футбол

Потеря Зорича, перестрелка с "Кайратом", закономерный вылет. "Окжетпес" - итоги сезона КПЛ-2020
Вчера
19:43
Футбол

Шокировали "Астану", удивляли стилем, не прогадали с трансферами. "Каспий" - итоги сезона КПЛ-2020
Вчера
19:18
Футбол

Футболист "Ордабасы" устроил драку с ассистентом главного тренера
Вчера
18:51
Футбол

Названы кандидаты на пост главного тренера дебютанта Лиги Европы от Казахстана и бюджет на КПЛ-2021
Вчера
16:00
Футбол

Бывший лидер "Астаны" остался без клуба
Вчера
15:41
Футбол

Мяч в девятку ворот "Кайрата" и выстрел бомбардира. Какой лучший гол в 22-м туре КПЛ-2020
Вчера
15:12
Футбол

"Заняли не то место, которое заслуживали". Тренер "Тараза" - об итогах сезона-2020 и победах над "Кайратом" с "Астаной"
Вчера
14:41
Футбол

"Шахтер" вернулся в еврокубки: первым из Казахстана дошел до группы, но теперь остался за бортом ЛЕ
Вчера
13:00
Футбол

Гол Томасова в касание с лета признан лучшим в 21-м туре КПЛ-2020
Вчера
11:11
Футбол

Поле как у "Реала" и "Милана". Итальянец рассказал о завершении работ по замене газона на "Астана Арене"
Вчера
10:46
Футбол

Вратарь сборной Армении покинул участника еврокубков от Казахстана
1 декабря
23:05
Футбол

Карпович готов остаться в "Окжетпесе" и вернуть его в КПЛ
1 декабря
21:30
Футбол

"Предложил детектор лжи". Российский вратарь рассказал, как Боранбаев обвинял игроков "Кайрата" в сдаче матча "Астане"
1 декабря
15:08
Футбол

"Астана" могла опуститься ниже третьего места". Младенов - о конкуренции в КПЛ, сезоне в "Кайсаре" и своем будущем
1 декабря
14:01
Футбол

Два футболиста "Тараза" поругались из-за штрафного и получили по желтой
1 декабря
12:43
Футбол

"Мы не боимся выпускать молодежь". Шпилевский - о поражении в последнем туре КПЛ и будущих новичках "Кайрата"
1 декабря
12:12
Футбол

Судья допустил явную ошибку - Бабаян о спорном пенальти в матче "Шахтер" - "Тобол"
1 декабря
11:33
Футбол

"Иностранцу сложно". Легионер - о жизни в Казахстане, болгарской "колонии" в "Кайсаре" и продолжении карьеры
21 ноября
19:31
Футбол

Видеообзор матча "Шахтер" - "Астана" 3:1
21 ноября
17:57
Футбол

Видеообзор матча "Кайрат" - "Кызыл-Жар СК" 2:3
7 ноября
17:18
Футбол

Обзор матча, или как "Кайрат" сыграл вничью в первой встрече в статусе чемпиона
4 ноября
23:53
Футбол

Около матча: как "Кайрат" победил "Ордабасы" и стал чемпионом
4 ноября
22:17
Футбол

Обзор матча, или как "Астана" потеряла очки с "Таразом"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика