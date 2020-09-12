"Отдам предпочтение "Астане" и "Кайрату". Экс-главный тренер сборной Казахстана высказался о восьмом туре КПЛ

"Астана" и "Кайрат" в своих матчах в восьмом туре КПЛ являются фаворитами, считает экс-наставник сборной Казахстана и многих местных клубов Вахид Масудов. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он выразил мнение, что, несмотря на участие в играх Лиги наций на следующей неделе, команды не будут экономить силы в премьер-лиге.
"Матч "Ордабасы" - "Астана" сам по себе должен быть интересным. Обе команды недобрали очки и захотят как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. "Астана" с большими претензиями на этот матч, слишком много потерянно было в последних турах. Надеюсь, будет хорошая игра. Небольшое предпочтение отдам "Астане".
В матче "Кайрат" - "Кайсар"
, на мой взгляд, фаворитами являются алматинцы. Для "Кайсара" потеря Асхата Тагыбергена
очень серьезная. Потом Думан Нарзилдаев
поехал в сборную и просидел две игры на скамейке запасных. В каком тонусе он будет, тоже неизвестно.
Полагаю, что и "Кайрат", "Кайсар" и "Астана" не будут беречь силы перед матчами Лиги Европы. Я думаю, времени достаточно для того, чтобы восстановиться. Пять дней между играми. Никто жалеть сил не будет, потому что очки в чемпионате всем нужны", - заявил Масудов.
Сможет ли "Кайрат" оторваться от преследователей? Что нужно знать о восьмом туре КПЛ
Напомним, матчи восьмого тура: "Кайрат" - "Кайсар" и "Ордабасы" - "Астана" состоятся сегодня, 12 сентября.
Лидером КПЛ является "Кайрат", сыгравший семь матчей и набравший 18 очков. Следом идет "Кайсар", у которого 13 баллов после шести матчей. У "Астаны" 11 баллов после шести игр. "Ордабасы" набрал десять очков и занимает шестую строчку. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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