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"Астану" возглавит иностранец? Дважды лучший тренер своей страны ушел из клуба

Ему уже предлагали возглавить и "Астану", и "Кайрат".

"Астану" возглавит иностранец? Дважды лучший тренер своей страны ушел из клуба
Юрий Вернидуб. Фото: segodnya.ua©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера солигорского "Шахтера", сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на сайт белорусской команды.

"Специалист принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Солигорский клуб удовлетворил запрос специалиста и приступил к поиску нового тренера.

Вместе с Юрием Вернидубом "Шахтер" покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко", - говорится в сообщении. 

Вернидуб возглавлял "Шахтер" с ноября 2019 года. Солигорский клуб, набрав 43 очка в 22 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Напомним, в июле прошлого года украинские СМИ сообщали, что Вернидуб может сменить Романа Григорчука на посту главного тренера "Астана". Позже украинский тренер рассказал, почему летом 2019 года отказался от работы в Казахстане. Причем ему предлагали возглавить "Астану" и "Кайрат". В итоге Вернидуб в конце прошлого сезона уехал в чемпионат Беларуси, подписав контракт с солигорским "Шахтером".

"Астана" 26 августа рассталась с главным тренером чехом Михалом Билеком. Вместо него командой пока руководит исполнительный директор клуба - англичанин Пол Эшуорт. В его первом матче чемпион Казахстана не смог обыграть "Тараз", сыграв вничью 1:1. C 11 очками после шести матчей "Астана" идет третьей, отставая на семь баллов от "Кайрата", который провел на игру больше.

Стали известны претенденты на пост главного тренера "Астаны"

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Украина

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