Стали известны претенденты на пост главного тренера "Астаны"

На пост главного тренера "Астаны
" рассматриваются болгарские и казахстанские специалисты. Об этом в эфире телеканал Qazsport сообщил комментатор Ербол Каиров
.
По его данным, пост могут занять болгарины Николай Костов
и Стойчо Младенов
, а также экс-капитан сборной Казахстана Андрей Карпович
. Нового главного тренера "Астана" объявит в ближайшее время.
57-летний Костов с июля 2018 по ноябрь 2019 года возглавлял "Шахтер", а Карпович и Младенов прямо сейчас работают в клубах КПЛ: 39-летний казахстанец возглавляет "Окжетпес", а 63-летний болгарин - "Кайсар", с которым в прошлом году выиграл Кубок.
Интересно, что Карпович в качестве футболиста играл за "Астану" в 2009 и 2011 годах. В столичном клубе он был капитаном и выиграл серебряные медали чемпионата и Кубок.
Пост главного тренера "Астаны" стал вакантен 26 августа, когда клуб объявил
об уходе чеха Михала Билека
, который параллельно возглавляет сборную Казахстана. В матче с "Таразом" командой руководит исполнительный директор клуба - англичанин Пол Эшуорт
.
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