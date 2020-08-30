"Астана" пропустила от экс-игрока "Ливерпуля" и упустила победу в первом матче после отставки Билека

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Игра проходила сегодня, 30 августа, в академии имени Тимура Сегизабаева в Алматы и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомитьсяздесь.
На четвертой минуте армянский полузащитник Тигран Барсегян вывел "Астану" вперед, но удержать победу чемпион Казахстана не смог. На 48-й минуте "Тараз" ответил голом форварда сборной Гвинеи-Бисау Тони Силвы, который известен тем, чтобыл в заявке "Ливерпуля" на английскую премьер-лигу в сезонах-2010/11 и 2011/12.
Для "Астаны" прошедший матч стал первым после отставки чеха Михала Билека, который 26 августа покинул пост главного тренера. Вместо него командой пока руководит исполнительный директор клуба - англичанин Пол Эшуорт.
C 11 очками после шести матчей "Астана" идет третьей, отставая на семь баллов от "Кайрата", который провел на игру больше. На восьмом месте с шестью очками идет "Тараз".
Ранее в других матчах тура "Кайрат", благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл "Ордабасы" - 3:1, "Кайсар" победил "Тобол" - 2:1, а "Шахтер" сыграл вничью с "Окжетпесом" - 1:1. Закроют тур "Кызыл-Жар" и "Каспий" - посмотреть матч, который начнется в 21:00, можно здесь.
Теперь КПЛ уйдет на перерыв в связи со стартом Лиги наций - сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го - в Алматы сыграет с Беларусью.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне