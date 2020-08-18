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"Ордабасы" отыгрался с 0:2 и победил "Жетысу" после рестарта КПЛ

Из казахстанцев забил только Хижниченко.

"Ордабасы" отыгрался с 0:2 и победил "Жетысу" после рестарта КПЛ
Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Шымкентский "Ордабасы" отыгрался с 0:2 и победил талдыкорганский "Жетысу" после рестарта казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра четвертого тура прошла сегодня, 18 августа, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей. 

Первый тайм остался за "Жетысу". На 22-й минуте португальский хавбек Педро Эуженио вывел талдыкорганцев вперед, а на 28-й болгарский форвард Мартин Тошев увеличил преимущество. 

Начало камбэку "Ордабасы" положил гол сербского защитника Александра Симчевича на 39-й минуте. Сравняли же счет шымкентцы уже после перерыва - на 54-й забил форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко, а победу принес бразильский полузащитник Жоао Пауло на 63-й.

С семью очками "Ордабасы" идет третьим и догнал "Астану" с "Тоболом", которые провели на два матча меньше, а лидирует "Кайрат", у которого 12 баллов в пяти играх. На восьмом месте идет "Жетысу" - четыре очка. 

Видеообзор матча



Сегодня в 21:00 на стадионе "Жас Кыран" встречаются "Тараз" и "Кызыл-Жар СК". Посмотреть эту игру можно будет здесь

КПЛ возобновилась сегодня матчем "Каспий" - "Кайрат", в котором алматинцы победили со счетом 3:0. В марте прошло два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Сейчас все игры будут проходить в единой локации - городах Алматы и Талгар. 

 

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Метки:
Жетысу ФК Ордабасы ФК Хижниченко Сергей Алматы КПЛ-2020

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