"Кайрат" в топе, "Окжетпес" - на дне. Что нужно знать о клубах КПЛ-2020 перед рестартом

18 августа возобновится чемпионат Казахстана по футболу
. Перед матчами четвертого тура корреспондент Vesti.kz
представляет некоторые статистические данные по командам.
- "Кайрат" с девятью очками лидирует в турнирной таблице. Правда, алматинский клуб провел на один матч больше основных конкурентов.
- Кроме того, команда Алексея Шпилевского
с 10 голами - самый результативный участник премьер-лиги.
- Ну и форвард алматинцев Абат Аимбетов
с тремя голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, а его одноклубник Небойша Косович
лидирует среди ассистентов, отдав две результативные передачи.
- Самой "дырявой" защитой с 10 пропущенными мячами обладает "Окжетпес", занимающий последнее, 11-е, место. В то же время синегорцы забили меньше всех мячей - один, уступив во всех четырех матчах.
- Побед не знает и "Каспий" - три неудачи в трех играх.
- И только три клуба еще не проигрывали - "Астана", "Тобол", "Кайсар".
- Компромиссных результатов не добивались пять команд - "Кайрат", "Шахтер", "Кызыл-Жар СК", "Каспий" и "Окжетпес".
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Отметим, что матчи четвертого тура пройдут в два дня. 18 августа встречаются "Каспий" - "Кайрат", "Жетысу" - "Ордабасы", "Тараз" - "Кызыл-Жар СК", а 19-го числа сыграют "Шахтер" - "Кайсар". Встреча между "Тоболом" и "Астаной" перенесена на 30 ноября из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов. Все игры в прямом эфире покажет Qazsport. Турнирное положение клубов приведено по этой ссылке
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