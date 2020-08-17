Без "Астаны", но с грядущим дебютом Вагнера Лава. Превью к четвертому туру КПЛ-2020

18 августа возобновится чемпионат Казахстана по футболу
. В этот день пройдут три матча, тогда как четвертый тур закроется 19-го числа. При этом встреча между "Тоболом"
и "Астаной"
перенесена из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов. Более подробно о предстоящих играх рассказывает корреспондент Vesti.kz
.
Футбол. Премьер-лига. Тур 4
18 августа
"Каспий" - "Кайрат"
Фаворит в этой паре очевиден, хоть и не теряем надежды, что актаусцы навяжут борьбу алматинцам. За последних должен дебютировать Вагнер Лав, от которого поклонники "Кайрата" ждут результативной игры в первом же матче. Впрочем, у звездного бразильца вагон мастерства, чтобы успешно начать выступление в экзотическом для себя чемпионате.
Если в летнее трансферное окно "Кайрат" точечно усилился, вдобавок отправив
Еркебулана Сейдахмета в аренду в "Жетысу", то "Каспий" расстался с десятью футболистами. Вместо них пришли пять игроков, которых трудно назвать усилением, в связи с чем шансы команды Срджана Благоевича на то, чтобы не проиграть, выглядят призрачными.
"Жетысу" - "Ордабасы"
Команды в этом сезоне стремятся попасть в призовую стройку, несмотря на то, что сейчас соседствуют в турнирной таблице, имея на своем счету по четыре очка: шымкентцы идут седьмыми, талдыкорганцы восьмыми по дополнительным показателям.
В этом поединке по силам выиграть и тем, и другим. Разве что семиреченцы проповедуют более оборонительный футбол. Тем не менее, в их составе хватает исполнителей, способных сделать результат. К тому же в летних товарищеских матчах подопечные Дмитрия Огая смотрелись более чем сбалансировано.
Летом "Жетысу", как было замечено выше, арендовал у "Кайрата" Сейдахмета. При должном доверии и отсутствии травм он сможет привнести вариативность в атаку талдыкорганского клуба. А вот "Ордабасы" отмолчался на трансферном рынке, никого не пригласив. Зато отпустил
Марата Быстрова в РПЛ. Язык не поворачивается сказать - это потеря для клуба, учитывая, что в КПЛ есть и посильнее фланговые защитники. Поэтому шымкентцы не заметят потери бойца.
"Тараз" - "Кызыл-Жар СК"
В летнее межсезонье петропавловцы потеряли трех игроков, а подписали
только одного добротного новичка в лице экс-игрока "Иртыша" Пабло Подио
. В сравнении с ними таразцы укрепились основательно, вернув своего воспитанника Бауыржана Байтана
и тоголезского нападающего Сержа Ньюадзи
, а также пригласив Бауыржана Турысбека
и Рохера Каньяса
. Это, конечно же, не значит, что подопечные Владимира Никитенко сразу побегут всех обыгрывать, но в матчах с равными по силам соперниками они будут фаворитами. По крайней мере, в этой игре у них больше возможностей выиграть, чем проиграть.
19 августа
"Шахтер" - "Кайсар"
Интересная схватка, перед которой карагандинцы располагаются на четвертой позиции, опережая идущих следом кызылординцев на два очка. В случае успеха "горняки" выйдут на вторую строчку, поскольку "Астана" и "Тобол" пропускают тур. Однако взять верх над "волками" не так-то просто. Да, "Кайсар" мало забивает, но это не мешает команде регулярно набирать очки. В то же время кызылординцы одни из немногих участников, которые пока не знают горечь поражения. Так что тут сложно кому-либо отдать предпочтение. Не исключено, что исход матча решит один точный удар, вопрос лишь в том, какая из сторон его нанесет.
На трансферном рынке команды не бездействовали, избавляясь от игроков и приглашая на их места новых исполнителей. Только среди них нет такого новичка, как Лава, а потому от этих перестановок их составы навряд ли стали сильнее.
Отметим, что все матчи в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Турнирная таблица приведена по этой ссылке
. Со всеми переходами игроков в летнее трансферное окно можно ознакомиться здесь
.
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