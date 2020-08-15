Кандидат в сборную Казахстана по футболу перешел в клуб российской премьер-лиги

Защитник "Ордабасы" Марат Быстров
продолжит карьеру в российской премьер-лиге, сообщает официальный сайт шымкентского клуба.
Новым клубом 28-летнего игрока стал грозненский "Ахмат"
. Детали перехода не уточняются.
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Быстров выступал за "Ордабасы" с 2019 года на правах аренды. За клуб отыграл 31 матч и отдал три голевые. В прошлом сезоне в составе шымкентцев стал бронзовым призером КПЛ.
Права на игрока принадлежат "Астане",
однако сразу после подписания столичный клуб отдал Быстрова в аренду в "Тобол"
. В КПЛ-2018 он сыграл за костанайцев 14 матчей и забил один гол.
В октябре 2018 года Быстров принял
казахстанское гражданство. Входил в расширенный
состав сборной Казахстана и даже принял участие в товарищеском матче против Молдовы (1:0).
До переезда в КПЛ защитник выступал в России за "Тамбов". Его команда была в шаге от выхода в премьер-лигу, но в стыковых матчах уступила "Амкару". В "Тамбов" Быстров перешел из "Челябинска" и признавался игроком - открытием сезона в ФНЛ.
Быстров родился и вырос в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию. В профессиональный футбол он попал в 22 года. Мать Быстрова - этническая казашка, родившаяся в Челябинской области. Правила ФИФА позволяют ему играть за сборную Казахстана.
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