Рохер Каньяс вернулся в КПЛ и подписал контракт с клубом

Бывший полузащитник "Иртыша", "Ордабасы", "Астаны" и "Шахтера" Рохер Каньяс
вернулся в чемпионат Казахстана.
Как сообщает "РБ-Спорт Казахстан
", колумбийский хавбек подписал контракт с "Таразом". Соглашение рассчитано до конца сезона-2020.
В настоящее время футболист ждет оформления визы, чтобы прибыть в Казахстан.
При этом ранее сообщалось, что Каньяс и "Тараз" не смогли
договориться. Колумбийца не устроили задачи, которые решает клуб в текущем сезоне.
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30-летний Каньяс находился без клуба с июля 2019 года. Его последней командой был "Иртыш", за который он забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.
После отъезда из Павлодара Каньяс пытался найти клуб в родной Колумбии. Он тренировался с "Атлетико Насьональ", который в 2016 году выигрывал Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), "Боготой" и "Атлетико Букараманга", но от него отказались
по результатам медосмотра - известно, что у футболиста одна почка.
В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с "Шахтером", а в 2014-м, 2015-м и 2016-м - с "Астаной". С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.
Кроме Казахстана, Каньяс играл за белорусский "Шахтер" из Солигорска, кипрский АПОЭЛ, польскую "Ягеллонию", российскую "Сибирь", латвийский "Транзит" и родной "Индепендьенте Медельин", с которым в 2009 году стал чемпионом Колумбии.
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