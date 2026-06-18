КПЛ
Вчера 20:17

27-кратный чемпион из Европы нацелился на дебютанта сборной Казахстана

Максат Абраев. ©ФК "Астана"

Вингер столичной "Астаны" и сборной Казахстана Максат Абраев оказался в сфере интересов нидерландского ПСВ, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

ПСВ конурирует с "Брюгге"

По данным источника, эйндховенский клуб уже включился в борьбу за 18-летнего футболиста, на которого ранее также претендовал ещё один европейский коллектив. При этом сообщается, что параллельно переговоры по возможному трансферу Абраева уже ведёт бельгийский "Брюгге".

 Дебют в сборной Казахстана

Напомним, 6 июня в Ереване Абраев впервые сыграл за национальную сборную Казахстана, выйдя на поле в товарищеском матче против Армении (1:1). Также он принял участие в игре против Венгрии (1:3).

Статистика в "Астане"

В текущем сезоне 18-летний вингер провёл за столичный клуб 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Отметим, что ПСВ является одним из самых титулованных клубов Нидерландов: на счету команды 27 чемпионских титулов в национальном первенстве, а также победа в Лиге чемпионов 1988 года.

"Кайрат" объявил о подписании лучшего нападающего европейского чемпионата

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →