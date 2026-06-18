27-кратный чемпион из Европы нацелился на дебютанта сборной Казахстана

Вингер столичной "Астаны" и сборной Казахстана Максат Абраев оказался в сфере интересов нидерландского ПСВ, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

ПСВ конурирует с "Брюгге"

По данным источника, эйндховенский клуб уже включился в борьбу за 18-летнего футболиста, на которого ранее также претендовал ещё один европейский коллектив. При этом сообщается, что параллельно переговоры по возможному трансферу Абраева уже ведёт бельгийский "Брюгге".

Дебют в сборной Казахстана

Напомним, 6 июня в Ереване Абраев впервые сыграл за национальную сборную Казахстана, выйдя на поле в товарищеском матче против Армении (1:1). Также он принял участие в игре против Венгрии (1:3).

Статистика в "Астане"

В текущем сезоне 18-летний вингер провёл за столичный клуб 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Отметим, что ПСВ является одним из самых титулованных клубов Нидерландов: на счету команды 27 чемпионских титулов в национальном первенстве, а также победа в Лиге чемпионов 1988 года.

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