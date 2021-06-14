В матче 15-го тура премьер-лиги против "Тараза" в составе "Кайрата" дебютировал Денис Митрофанов, сообщает пресс-служба "желто-черных".

19-летний нападающий заменил Вагнера Лава на 90-й минуте. Встреча, прошедшая в Таразе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Отметим, что Митрофанов является воспитанником "Алтая". Всего за команду из Восточно-Казахстанской области провел 11 матчей в первой лиге и отличился двумя голами при одной голевой передаче.

В следующем туре, 18 июня, "Тараз" в гостях сыграет с "Шахтером", а "Кайрат" на следующий день на выезде встретится с "Тураном".

Турнирная таблица КПЛ-2021

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!