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"Кайрат" одержал победу в первом матче с новым тренером

Соперником был "Тараз".

"Кайрат" одержал победу в первом матче с новым тренером
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Тараз - Кайрат 0:2

Голы: Вагнер Лав, 12 (0:1) ; Шушеначев, 67 (0:2)

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Турнирная таблица

Алматинский "Кайрат" обыграл "Тараз" в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Таразе завершилась со счетом 2:0. На 11-й минуте у гостей отличился Вагнер Лав, а на 67-й - Артур Шушеначев.

Для алматинцев это был первый матч после ухода Алексея Шпилевского, а обязанности главного тренера исполняет Кирилл Кекер.

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Метки:
Кайрат ФК Тараз ФК КПЛ-2021 Лав Вагнер Бразилия
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