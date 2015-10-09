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КПЛ
Вчера 14:40
 

17-летний талант "Актобе" заинтересовал клуб АПЛ: известны детали

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17-летний талант "Актобе" заинтересовал клуб АПЛ: известны детали ©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" и юношеской сборной Казахстана Виталий Латурнус оказался в сфере интересов английского "Кристал Пэлас", сообщают Vesti.kz.

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Нападающий "Актобе" и юношеской сборной Казахстана Виталий Латурнус оказался в сфере интересов английского "Кристал Пэлас", сообщают Vesti.kz.

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Клуб АПЛ выбрал казахстанца

По информации источника, представители селекционного отдела клуба английской премьер-лиги (АПЛ) внимательно отслеживают выступления 17-летнего форварда, который ярко проявил себя на взрослом уровне. Скауты "Кристал Пэлас" высоко оценили как физические качества игрока, так и его эффективность в атаке.

В нынешнем сезоне Латурнус провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

До трансфера пока далеко

При этом речь пока не идет о конкретных переговорах или трансферных планах. Латурнус включён в расширенный список перспективных молодых футболистов, за прогрессом которых следят в лондонском клубе.

По итогам прошлого сезона "Кристал Пэлас" занял 15-е место в чемпионате Англии, а также выиграл Лигу конференций и Суперкубок Англии.

Ещё один талант из КПЛ

Аналогичный интерес со стороны зарубежных команд наблюдается и к другим молодым игрокам КПЛ.

В частности, новичок АПЛ -"Ковентри Сити" следит за полузащитником "Кайрата" Азаматом Туякбаевым.

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