"Астана" объявила о переходе игравшего в "Милане" футболиста

Футбольный клуб "Астана" усилил состав опытным полузащитником Александром Меркелем, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

31-летний хавбек является воспитанником академий "Штутгарта" и "Милана" и за свою карьеру успел поиграть в ряде европейских чемпионатов. В разные годы он выступал за "Милан", "Дженоа", "Удинезе", "Уотфорд", "Хераклес" и другие клубы.

Также на его счету матчи в составе национальной сборной Казахстана на международной арене.

В текущем сезоне Меркуль выступал за другой столичный клуб "Женис". Во всех турнирах он провел 14 матчей и сделал один ассист.

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