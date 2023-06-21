Цена вопроса - миллиард тенге. Силовики проверяют "Қазақстан барысы"

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Сегодня 11:23
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Законность расходования более 1 миллиарда тенге на турниры "Қазақстан барысы" проверяют в Алматы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

"Проверка законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы", проводится Департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования.

Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации", - говорится в сообщении АФМ.

Также отмечается, что в интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.

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Метки:
Казахстан Барысы Коррупция
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