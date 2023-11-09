Казахстан завоевал 24 медали и занял 2-е место на ЧА по карате

Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место на чемпионате Азии по карате (WKF) среди молодежи, который прошел в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Всего в копилке команды 24 медали - 8 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей. Командное первенство выиграли каратисты Японии (14-5-4), а тройку замкнули представители Ирана (5-6-11).

Обладателями золота стали: Турар Калпакбай, Сункар Каныбек, Елнур Туребек, Алихан Қадыргали, Жоламан Биғабыл, Диас Анарбеков, Акниет Шеризат, Бэлла Самашева.

Серебро принесли: Дмитрий Егоров, Аскар Сапаргалиев, Гульнур Койшыбай, Дайана Даренская, Владлена Сигалова.

Бронзвыми призерами стали: Жаннур Абдрахман, Адият Ержан, Акбота Ербол, Асель Сагидулла, Айшабиби Шарахан, Лаура Сыгынбек, Алишер Тайжан, Асылай Савидова, Венера Жақсыбаева, Николь Ценгель, Никита Тарнакин.

Всего на соревнования собрались 600 мастеров татами из 30 стран мира.

Сегодня, 9 ноября, стартует чемпионат Азии среди взрослых. Эти соревнования завершатся 10 ноября.