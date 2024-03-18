Казахстан выиграл 2 золота и 3 бронзы на турнире по карате в Турции

Казахстан завоевал пять медалей на международном турнире по карате в Турции, передают Vesti.kz.

Золото выиграли Бэлла Самашева (55 кг) и Молдир Жанбырбай (50 кг).

Самашева в финале победила итальянку Лалло Виоллу, а Жанбырбай заняла первое место без борьбы, так как ее соперница из Венесуэлы Салазар Йоргелис не вышла на схватку из-за травмы.

Бронзовыми призерами турнира стали бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио Софья Берульцева (+68 кг), чемпионка Азии Асель Канай (61 кг) и чемпион Азии и Азиатских игр Нурканат Ажиканов (75 кг).