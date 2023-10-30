Казахстан после сенсации выиграл историческое золото на ЧМ по карате

Новости спорта Единоборства Карате
Вчера 10:31
©instagram.com/drs_kz

Казахстан показал исторический результат на чемпионате мира по карате в Будапеште (Венгрия). Команда выиграла три медали, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Молдир Жанбырбай завоевала золото в кумите в весе до 50 килограммов. В финале она победила итальянку Эрминию Перфетто. Как известно, Жанбырбай преподнесла сенсацию в полуфинале, одержав победу над лидером женского мирового рейтинга из Венесуэлы Йоргелис Салазар Камачо.

Это первая золотая медаль Казахстана на чемпионатах мира. Самым большим успехом до этого была серебряная медаль Дархана Асадилова в 2008 году в Токио.

А вот Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов) проиграл в финале греку Христосу-Стефаносу Ксеносу и стал серебряным призером соревнований. Хотя в полуфинале казахстанец сенсационно прошел чемпиона мира итальянца Анджело Крещенцо.

Другой казахстанец Дидар Амирали взял бронзу в весовой категории до 67 кг, победив иорданца Афифа Гаита.

В итоге, Казахстан занял пятое место в общекомандном зачете, выиграв 3 медали (1-1-1).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
каратэ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 10:31
Карате
Казахстан после сенсации выиграл историческое золото на ЧМ по карате
26 октября, 09:32
Карате
Казахстан сотворил две сенсации на чемпионате мира по карате. Это исторический момент
8 октября, 10:05
Карате
Казахстан выиграл последнюю медаль на Азиатских играх
7 октября, 16:57
Карате
Казахстан завоевал десятое золото Азиады
7 октября, 16:47
Карате
Казахстан остался без золота Азиады
7 октября, 16:15
Карате
Казахстанец победил двукратного чемпиона мира и завоевал медаль Азиады
6 октября, 21:57
Карате
7 медалей за день. Какое место занимает Казахстан на Азиаде
6 октября, 15:41
Карате
Казахстан выиграл девятое золото Азиады
6 октября, 15:37
Карате
Казахстан завоевал очередную бронзу на Азиаде
5 октября, 20:10
Карате
Три золота за день. Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады
© 2008 - 2023 ТОО «EML»