"Это стало сюрпризом". Мама каратисток рассказала об умилившем казахстанцев поступке дочерей

Автор: Димаш Тулегенов

В Казнете стало популярным видео из Кокшетау, на котором две сестренки, выйдя в финал соревнования по каратэ, отказались драться и стали указывать друг на друга, прося рефери присудить сопернице победу. В Instagram этот ролик набрал свыше 140 тысяч лайков.

Корреспондент Vesti.kz связался с мамой девочек - Гүлден - и сделал с ней небольшое интервью. В нем она рассказала о спортивных увлечениях своих дочерей, их воспитании и реакции девочек на неожиданно обретенную популярность в Сети.

Девочки по имени Саяна и Молдір вышли в финал турнира в своей весовой категории. Но, неожиданно для многих, они отказались от боя и продемонстрировали не по годам мудрое поведение. Сестры отказались биться друг с другом, и обе готовы были уступить победу. В итоге старшая сестра Саяна отдала первое место младшей Молдір.

- Меня зовут Гүлден. Мы являемся многодетной семьей, воспитываем троих дочерей и сына. В честь старшей дочери Саяны мы назвали наш интернет-магазин.

- Как Саяна и Молдір попали в каратэ? Чье это было желание и насколько девочкам нравится спорт?

- Саяна и Молдір учатся в IT-лицее имени Аль-Фараби города Кокшетау. Год назад Заслуженным тренером Республики Казахстан Рахимжановым Сакеном Балташевичем и Федерацией каратэ Акмолинской области проводился набор в каратэ WKF по программе Artsport. Желающие должны были прийти на пробное занятие. Саяна загорелась желанием заниматься этим видом спорта, об этом она рассказала Молдір. Девочки учились в первую смену и с нетерпением ждали вечера из-за пробного занятия. Так они начали заниматься каратэ. Они очень любят спорт. Кроме каратэ они занимаются футболом, посещают футбольную секцию "Окжетпес".

- Многих казахстанцев растрогало видео финальной "схватки", где никто не стал соревноваться. Были ли со стороны вас - родителей - советы поступить так, не драться друг с другом? Или такое поведение девочек стало даже для вас сюрпризом?

- Одновременно проводились сразу два боя. Ближе к зрителям и родителям выступали мальчики, а наши девочки были далеко от нас. Поэтому мы даже при желании не смогли бы посоветовать им не драться с друг другом. Такое поведение девочек, конечно, стало сюрпризом для нас.

- Ожидали ли вы, что видео станет таким популярным?

- Мы всегда снимали небольшие ролики для истории своей семьи. В прошлом году мы создали YouTube-канал где выложили лишь одно видео с их выступлением, просто на память. Теперь будем его вести. Конечно, мы не ожидали, что видео станет таким популярным.

- Как вы привили своим детям такое единство и взаимовыручку?

- Мы с мужем всегда учим детей ценить, защищать, поддерживать и любить друг друга. И сегодня поведение девочек является результатом нашего воспитания.

- Знают ли Саяна и Молдір, что сейчас ими умиляется весь Казнет?

- Да они знают, и относятся к этому спокойно. Все наши дочери посещают танцевальную студию "Аманат" и очень часто выступают во многих республиканских и международных конкурсах. С юных лет они являются моделями нашего интернет-магазина. Благодаря этому они привыкли к камере. Мы всегда выкладывали их фото и видео в интернет. Возможно, по этой причине они относятся к этому спокойно.

Фото: Instagram/sayana_kids_shop©️