Сборная Казахстана по дзюдо завершила этап мировой серии Grand Slam, прошедший в Париже (Франция), с тремя бронзовыми медалями, передают Vesti.kz со ссылкой на Федерацию дзюдо Казахстана.

В первый соревновательный день в весовой категории до 60 килограммов в тройку призеров вошел Аман Бахытжан. В поединке за бронзовую медаль казахстанский дзюдоист встретился с Джонатаном Шароном из Кубы, в первые же секунды периода "голден скор" проведя решающий бросок на оценку юко.

Фото: IJF.org - International Judo Federation

Во второй день турнира бронзовые награды завоевали Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) и Нурлыхан Шархан (до 100 кг), поднявшись на пьедестал почета.

Соперником Абылайхана Жубаназара в схватке за бронзовую медаль стал Бернд Фашинг из Австрии. Казахстанский спортсмен первым перешел к активным действиям и уже в первой атаке заработал оценку юко, выполнив ката-гурума, которые определили итог поединка.

Фото: IJF.org - International Judo Federation

Соперником Нурлыхана Шархана в поединке за бронзовую медаль в весе до 100 килограммов стал Симеон Катарина из Нидерландов. Схватка получилась упорной и перешла в период "голден скор", где казахстанский дзюдоист выполнил мощный сэои-отоси, заработав оценку ваза-ари.

Фото: IJF.org - International Judo Federation

Награды победителям и призерам турнира вручили от лица Международной федерации дзюдо IJF Тимур Кемел, вице-президент Федерации дзюдо Франции Давид Инкель, посол Международной федерации дзюдо, всемирно известный певец и композитор Альбано Карризи, член правления Федерации дзюдо Франции Коринн Вируло-Куккьяра, основатель, председатель и главный исполнительный директор компании WorldQuant, почетный президент Федерации дзюдо Израиля Игорь Тульчинский, член правления Федерации дзюдо Франции Эрика Мерион.

Фото: IJF.org - International Judo Federation

Фото: IJF.org - International Judo Federation

Фото: IJF.org - International Judo Federation

Парижский турнир Grand Slam считается одним из самых престижных и значимых соревнований в международном календаре дзюдо. Победители и призеры турнира получили рейтинговые очки. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 78 стран мира. Для сборной Казахстана такой высокий результат на этапе Grand Slam в Париже стал лучшим в истории. Таким образом, казахстанские дзюдоисты успешно начали новый спортивный сезон 2026 года.

Фотографии: IJF.org - International Judo Federation

Видео: Euronews.com