Такое случилось впервые в истории: IJF признала ошибку судей и отдала дзюдоисту золото ЧМ-2023

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 12:23
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Международная федерация дзюдо (IJF) присудила золото чемпионата-2023 в Дохе (Катар) россиянину Иналу Тасоеву, проигравшему французу Тедди Ринеру в финале весовой категории свыше 100 килограммов, сообщают Vesti.kz

В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка, Тасоев провел результативное действие, но оно осталось незамеченным судьями.

Впоследствии результат поединка пересмотрели и обоих спортсменов объявили победителями.

"Во время финала между Ринером и Тасоевым возникла ситуация, когда ни судья на ковре, ни судейская комиссия IJF не поставили никакой оценки.

После тщательного экспертного анализа, согласно действующим правилам судейства, было установлено, что за контратаку Инала Тасоева могла быть выставлена оценка.

Поэтому Международная федерация дзюдо объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Иналу Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки", - говорится в заявлении Международной федерации дзюдо.

Отметим, что такое произошло впервые в истории дзюдо, когда признали не только судейскую ошибку, но и пересмотрели результат схватки.

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Метки:
Дзюдо
Новости
Сегодня , 12:23
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Такое случилось впервые в истории: IJF признала ошибку судей и отдала дзюдоисту золото ЧМ-2023
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