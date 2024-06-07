Стал известен состав сборной Казахстана по дзюдо на Олимпиаду-2024

Новости спорта Борьба Дзюдо
Вчера 14:23
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Назван состав сборной Казахстана по дзюдо, который выступит на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации дзюдо.

Сегодня, 7 июня, в Алматы стал известен участник игр в весовой категории до 60 килограммов.

Обладателем квоты стал Елдос Сметов, победивший в мини-турнире с участием Магжана Шамшадина и Нурканата Серикбаева.

В общей сложности на играх Париже будут представлены восемь казахстанских дзюдоистов. Семь из них примут участие в индивидуальных соревнованиях, а один спортсмен получил квоту на смешанные командные соревнования.

Женщины: Абиба Абужакынова (до 48 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Эсмигуль Куюлова (смешанные соревнования).

Мужчины: Елдос Сметов (до 60 кг), Гусман Кыргызбаев (до 66 кг), Данияр Шамшаев (до 73 кг), Абылайхан  Жубаназар (до 81 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг).

Соревнования по дзюдо на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 3 августа.

Метки:
Дзюдо Олимпиада-2024 Казахстан Сметов Елдос

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