Призерка Олимпиады отказалась от Казахстана: появились новые подробности

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов прокомментировал отказ титулованной дзюдоистки Галбадрах Отгонцэцэг от казахстанского спортивного гражданства, передают Vesti.kz со ссылкой на Bestnews.kz.

Натурализованная монгольская дзюдоистка выступала за Казахстан с 2015 по 2020 год. Отгонцэцэг взяла бронзу Олимпиады-2016 в Рио, выиграла чемпионат Азии-2016 и дважды становилась бронзовой призеркой чемпионата мира (2017, 2018).

На Олимпиаде-2020 Отгонцэцэг проиграла в первом круге, после чего завершила карьеру. Позже она вернулась в Монголию, где сейчас работает тренером. В декабре она отказалась от гражданства Казахстана и подала заявку на возвращение родного гражданства.

"Она была бронзовым призером ОИ, выиграла все старты, в которых участвовала. Благодаря этой работе все наши девчонки прибавили именно в этой весовой категории, в которой выступают на международной арене, - сказал министр, добавив, что "тот цикл Галбадрах еще курировала нашу сборную".

При этом Мырзабосынов отметил, что "спортсменка не отказывалась, она 4 года после Олимпиады проработала (в Казахстане)".

"Но так как именно вопросы семьи в Монголии – дальше спортсменка будет работать со своей сборной. В дальнейшей будем работать с отечественной школой, будем воспитывать своих спортсменов. Именно этот кейс принес пользу нашей сборной. И как спортмен, и как тренер-наставник дала эффект", - сказал министр.

Напомним, что Отгонцэцэг занимала девятое место в мировом рейтинге среди женщин в весовой категории до 48 килограммов, когда приехала в Казахстан.

Сейчас в ее весовой категории выступает лидер сборной Абиба Абужыканова.