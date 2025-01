Хабиб рассказал, когда полностью уйдет из MMA

Легендарный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший блестящую карьеру бойца в 2020 году, успешно проявил себя в качестве главного тренера, воспитав несколько талантливых спортсменов, сообщают Vesti.kz.

Среди его подопечных - чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, триумфатор Bellator и PFL Усман Нурмагомедов, а также перспективный претендент UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов.

Нурмагомедов дал понять, что не намерен надолго задерживаться в мире ММА, даже в качестве тренера.

Нурмагомедов уверен, что на горизонте уже появляются новые дагестанские чемпионы, готовые принять эстафету.

Хабиб поделился своими размышлениями о том, что стоит за секретом успеха.

Khabib answers when he'll retire from coaching:



"When these guys finish, I'm gonna finish. I hope it's gonna be very fast, because I'm tired about this." 😭



