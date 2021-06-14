В Будапеште завершился чемпионат мира по дзюдо. Казахстан на турнире смог завоевать только одну серебряную медаль. Результат не самый впечатляющий. Особенно учитывая, что скоро уже Олимпийские игры. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Сборная начала ЧМ довольно резво, оставляя надежды на дальнейшие успехи. В первый же день наш дзюдоист поднялся на пьедестал. Серебряную медаль в категории до 60 килограммов завоевал Гусман Кыргызбаев, уступивший в финале россиянину Яго Абуладзе.

К слову, в этом же весе выступает серебряный призер ОИ-2016 Елдос Сметов. Лидер сборной не поехал в Венгрию. В данный момент он активно готовится непосредственно к Играм в Токио. Это было основное решение по составу. В остальном никаких вопросов к тренерскому штабу не возникло. Ровно до завершения ЧМ.

Хотя нет. Они появлялись по ходу всего турнира. Особенно это касается категории до 81 килограмма. Здесь в очередной раз выступил Дидар Хамза. И непонятно, почему именно ему доверили место на ЧМ. Практически на всех крупных мировых стартах Хамза не показал ничего особенного.

Ни на Гран-при, ни на Grand Slam, ни на чемпионате Азии. Нигде дзюдоист не взял медаль. Однако его настойчиво продолжают возить на соревнования. В Будапеште Дидар в очередной раз далеко не прошел. Он уступил уже во втором круге. Решения тренеров относительно его места в составе никак не оправдываются и ничем не подкрепляются.

В весе до 66 килограммов Елдос Жумаканов добрался до схватки за третье место. Спортсмен провел яркий турнирный путь. И его медаль была логична и справедлива. Только взять ее не удалось - Жумаканов не вышел на татами из-за травмы.

Пожалуй, из всех, кроме Кыргызбаева, он смотрелся на ЧМ солидно и впечатляюще. Другим положительным моментом стало выступление молодого Магжана Шамшадина. Он входит в число ближайшего резерва. И показывает прекрасную борьбу. Наверняка в скором времени он громко заявит о себе. На прошедшем ЧМ он финишировал пятым.

Возвращаясь к негативному, нельзя не сказать о женской команде. На данный момент это слабое место в сборной. На фоне мужского состава дзюдоистки теряются. И на мировом уровне мало кто способен биться. Даже Отгонцэцэг Галбадрах на ЧМ далеко не продвинулась.

Так что относительно провальный чемпионат мира вызывает тревогу перед Олимпиадой. Ведь пока трудно кого-нибудь назвать явным фаворитом предстоящих Игр. И хочется думать, что на данном этапе так все и должно было быть. У тренерского штаба все под контролем, и в Токио будет триумф.

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