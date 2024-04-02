Объявлен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по дзюдо

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по дзюдо, который пройдет с 20 по 23 апреля в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

Мужчины:

- 60 кг. Елдос Сметов и Нурканат Серикбаев.

- 66 кг. Гусман Кыргызбаев и Жанарыс Рахметкали

- 73 кг. Данияр Шамшаев и Аскар Наркулов.

- 81 кг. Абылайхан Жубаназар.

- 100 кг. Нурлыхан Шархан.

+ 100 кг. Ерасыл Кажыбаев.

Женщины:

- 48 кг. Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

- 57 кг. Бахыт Кусакбаева.

- 63 кг. Эсмигуль Куюлова.

- 70 кг. Екатерина Токарева.

- 78 кг. Маргарита Гриценко и Аруна Жангельдина.

+ 78 кг. Камила Берликаш и Акерке Рамазанова.

Стоит отметить, что на ЧА-2024 каждый из победителей получит по 700 очков в мировой рейтинг, финалист - 490 очков, а бронзовый призер - 350 очков.

Напомним, на чемпионате Азии-2022 казахстанские дзюдоисты завоевали девять медалей: одно золото, две серебра и шесть бронз.

Всего за время участия в ЧА с 1993 года сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 24 серебряных и 77 бронзовых наград.