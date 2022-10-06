Лидер сборной Казахстана стартовал с победы на чемпионате мира по дзюдо

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 12:53
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В Ташкенте (Узбекистан) начался чемпионат мира по дзюдо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 60 килограммов на турнире стартовал лидер сборной Казахстана Елдос Сметов. В свой первой схватке он победил бронзового призера ЧМ-2021 и ЧЕ-2021 из Азербайджана Карамата Гусейнова. 

Напомним, что Сметов является двукратным призером Олимпийских игр, чемпионом мира, чемпионом Азии и Азиатских игр. 

Чемпион Азии за 149 секунд и Сметов. Кто поедет от Казахстана на ЧМ по дзюдо в Узбекистан

Также в этом весе на ЧМ выступил еще один казахстанец - Магжан Шамшадин, но он в своей первой схватке потерпел поражение от Анджело Пантано из Италии. 

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Метки:
Сметов Елдос

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