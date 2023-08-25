Казахстанский дзюдоист выиграл медаль на чемпионате мира в Загребе

Новости спорта Борьба Дзюдо
Вчера 23:20
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Копилка сборной Казахстана по дзюдо пополнилась еще одной медалью на чемпионате мира среди кадетов в Загребе (Хорватия). Ее принес Досбол Балгабай, сообщают Vesti.kz.

Он стал бронзовым призером в весовой категории до 81 килограмма, победив Дистела Константина из Германии. 

На данный момент на счету казахстанской команды значатся одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.

Ранее у Казахстана золото взял Нурлан Исатаев (до 55 килограммов), в этом весе третьим стал Оралбек Байзак, а у девушек второе место заняла Сабина Юлдашбекова (до 40 килограммов).

Чемпионат мира продлится до 27 августа. В соревнованиях участвуют 576 спортсменов из 64 стран мира.

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Метки:
Дзюдо
Новости
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