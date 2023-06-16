Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин стал чемпионом мирового турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале в весовой категории до 60 килограммов он одержал победу над французом Седриком Револом.
Это первая золотая медаль в карьере казахстанца на турнире серии Grand Slam.
Шамшадин в своем первом поединке победил азербайджанского спортсмена Назира Талибова. В следующем круге Магжан победил "иппоном" Бахрома Ботурова (Узбекистан), а также не оставил и шанса Мерзоду Суфиеву из Таджикистана.
Также в финале весовой категории до 66 кг выступит Гусман Кыргызбаев.
Турнир принимает столичная "Барыс Арена".