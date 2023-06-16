Казахстанский дзюдоист стал победителем турнира "Большого шлема" в Астане

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 18:41
©Kazakhstan Judo Team

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин стал чемпионом мирового турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 60 килограммов он одержал победу над французом Седриком Револом.

Это первая золотая медаль в карьере казахстанца на турнире серии Grand Slam.

Шамшадин в своем первом поединке победил азербайджанского спортсмена Назира Талибова. В следующем круге Магжан победил "иппоном" Бахрома Ботурова (Узбекистан), а также не оставил и шанса Мерзоду Суфиеву из Таджикистана.

Также в финале весовой категории до 66 кг выступит Гусман Кыргызбаев.

Турнир принимает столичная "Барыс Арена".

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Метки:
Дзюдо

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