Казахстанский дзюдоист и призер ЧМ выявили обладателя золота на турнире в Ташкенте

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 19:38
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Казахстанец Нурканат Серикбаев стал серебряным призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов он иппоном уступил южнокорейцу Ким Вон Джину.

30-летний Джин достаточно титулованный спортсмен. За свою карьеру дважды выигрывал бронзу чемпионатов мира в Рио-де-Жанейро-2013 и Астане-2015, занимал третье место на Азиатских играх в Инчхоне-2014, дважды удостаивался серебряной медали на чемпионатах Азии в Бангкоке-2013 и Астане-2022.

Для 20-летнего Серикбаева это первый Grand Slam в карьере.

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Метки:
Дзюдо

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