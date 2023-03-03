Казахстанский дзюдоист и призер ЧМ выявили обладателя золота на турнире в Ташкенте

Казахстанец Нурканат Серикбаев стал серебряным призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов он иппоном уступил южнокорейцу Ким Вон Джину.

30-летний Джин достаточно титулованный спортсмен. За свою карьеру дважды выигрывал бронзу чемпионатов мира в Рио-де-Жанейро-2013 и Астане-2015, занимал третье место на Азиатских играх в Инчхоне-2014, дважды удостаивался серебряной медали на чемпионатах Азии в Бангкоке-2013 и Астане-2022.

Для 20-летнего Серикбаева это первый Grand Slam в карьере.