Казахстанка выиграла медаль Большого шлема по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш стала серебряной призеркой Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории свыше 78 килограммов она уступила Рушель Нуньес из Португалии.

Берликаш стала первой казахстанской дзюдоисткой, которая вышла в финал Большого шлема среди женщин.

На турнире в Абу-Даби Камила прошла хорватку Ивану Шутало, бразильянку Джованну Сантос и итальянку Эрику Симонетти.

Напомним, что призеры Большого шлема получают рейтинг для выступления на чемпионате мира и Олимпийских играх.