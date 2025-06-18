Казахстанец одержал яркую победу и вышел на олимпийского чемпиона на ЧМ по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Марат Байкамуров с яркой победы стартовал на чемпионате мира, проходящем в Венгрии, передают Vesti.kz.

В первом бою турнира в весовой категории до 100 килограммов Байкамуров не оставил шансов кубинцу Заилю Рамиресу. В течение схватки он доминировал над соперником, а затем эффектно завершил поединок красивым болевым приемом.

Во втором круге казахстанца ждет серьезное испытание - встреча с азербайджанцем Зелимом Коцеевым, который является олимпийским чемпионом Парижа-2024, чемпионом мира 2024 года и победителем чемпионата Европы 2023 года.