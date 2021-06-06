Казахстанец Гусман Кыргызбаев стал серебряным призером ЧМ по дзюдо

Он выступает в весе до 60 килограммов.

Фото: с сайта olympic.kz
Новости спорта Борьба Дзюдо
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Вчера 22:29

Казахстанец Гусман Кыргызбаев стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо в весе до 60 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

В финальном поединке Кыргызбаев досрочно проиграл Яго Абуладзе из России, который в полуфинале выбил другого казахстанца Магжана Шамшадина. В итоге Шамшадин в поединке за "бронзу" уступил Карамату Хусейнову из Азербайджана.

Таким образом, в первый день ЧМ-2021 по дзюдо Казахстан завоевал одну медаль - серебряную.

 

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Метки:
Дзюдо


Борьба Дзюдо
0
Вчера 22:29
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