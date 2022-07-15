Казахстан завоевал золото на Гран-при по дзюдо

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Сегодня 22:29

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин (до 60 килограммов) завоевал золото на Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале Шамшадин одолел двукратного бронзового призера чемпионата мира - южнокорейца Ким Вон Джина.

В текущем сезоне казахстанец завоевывал бронзу на "Большом шлеме", который прошел в Тель-Авиве. В прошлом году он дебютировал на чемпионате мира, заняв пятое место.

Турнир в Хорватии завершится 17 июля. В составе сборной Казахстана выступит ее лидер Елдос Сметов.

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Дзюдо

Борьба Дзюдо
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Сегодня 22:29
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