Казахстан завоевал золото на Гран-при по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин (до 60 килограммов) завоевал золото на Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале Шамшадин одолел двукратного бронзового призера чемпионата мира - южнокорейца Ким Вон Джина.

В текущем сезоне казахстанец завоевывал бронзу на "Большом шлеме", который прошел в Тель-Авиве. В прошлом году он дебютировал на чемпионате мира, заняв пятое место.

Турнир в Хорватии завершится 17 июля. В составе сборной Казахстана выступит ее лидер Елдос Сметов.

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